Trabalhadores de telecomunicações realiza mais uma manifestação contra sindicato em Aracaju

Quase um ano depois, os colaboradores de uma empresa de telecomunicações no estado de Sergipe, continuam sofrendo com os desmandos e abusos do sindicato, que deveria buscar o melhor interesse da categoria.

Os colaboradores marcaram presença mais uma vez em frente ao prédio do sindicato, para pedir uma assembleia a fim de negociar aprovação do acordo coletivo que beneficência a categoria.

De acordo com informações, o Sindicato quer forçar a empresa a pagar a “taxa negocial” e quer que os trabalhadores coloquem a própria empresa na parede, porém esses mesmos trabalhadores são contra a ação do sindicato.