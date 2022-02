Equipes da PC e da PM salvam vida de senhora que teve mal súbito após prisão do filho

Em reconhecimento à intervenção de manobras de primeiros socorros, equipes da 1ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto e da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) receberam uma moção de aplausos junto à Câmara Municipal de Lagarto. Graças ao trabalho das equipes, a mãe de um suspeito, que teve um mal súbito durante a prisão do filho, foi salva e atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O caso ocorreu no dia 4 de novembro de 2021. Em ação conjunta entre as unidades da Polícia Civil e da Polícia Militar, um homem de 25 anos foi preso em flagrante em decorrência da prática de tráfico de drogas na localidade Queiroz, em Lagarto.

Os policiais realizavam diligências na localidade, que tinham como objetivo verificar informações preliminares sobre a prática do crime, quando flagraram, próximo ao chafariz, o investigado em posse de 19 porções de substância semelhante à maconha, um pequeno pacote de substância semelhante à cocaína, dinheiro, papel laminado e uma balança de precisão.

Durante as diligências, a mãe do flagranteado, a senhora Josefa Rejane da Conceição, 51, chegou ao local, foi comunicada sobre a situação e portou-se de forma bastante solicita. No entanto, instantes após, ela sofreu um mal súbito, momento em que o suspeito informou aos policiais que sua mãe havia sofrido um infarto há poucos dias.

Diante da situação, os policiais solicitaram a presença do Samu no local. Mas, o caso necessitava de intervenção imediata. Neste momento, o delegado Allison Lial e os policiais militares soldado Andrade e soldado Nogueira realizaram as manobras de primeiros socorros, seguindo um protocolo escalonado, desde a desobstrução de suas vestes até a percepção de falta de batimentos e respiração.

Então, a equipe iniciou sucessivas massagens cardíacas, com revezamento entre os policiais, inclusive durante o trajeto até o Hospital de Lagarto. A senhora Josefa permaneceu internada e posteriormente recebeu alta, sendo constatado pelo médico que a intervenção dos policiais foi providencial para manutenção de sua vida. Diante do ato, a equipe foi reconhecida na Câmara Municipal de Lagarto.

