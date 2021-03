Festa de nomeações de parentes do prefeito chama atenção do MP

O Ministério Público do Estado de Sergipe, recebeu uma denúncia sobre pratica de nepotismo e de pessoas que estariam recebendo sem trabalhar, no município de São Miguel do Aleixo.

O caso veio à tona através do radialista Willame Lima na tarde da última quinta-feira, 25 de março de 2021, no programa de Jornalismo da Xodó FM. O Ministério Público encaminhou um oficio para o prefeito José Gilton da Costa Meneses, pedindo para que no prazo de 10 dias, se apresente informações com os documentos comprobatórios em relação aos servidores:

Raires Lima Santos, Aércia Santana, Carina Aragão de Araújo, Barbara Lima Menezes, Monica Teixeira Meneses, José Anderson da Costa e Givaldo Alves da Costa.

De acordo com o documento do Ministério Público, o prefeito do município terá que apresentar os atos de nomeação e eventual nomeação, folha de pondo ou documento de frequência, ficha cadastral, ficha financeira, local onde trabalham e outros documentos.

A GRANDE FAMILIA

Raires Lima Santos – Primeira Dama (não trabalha e nem dispões de formação técnica)

Aércia Santana – cunhada do prefeito;

Barbara Lima Menezes – sobrinha do prefeito;

FLAVIA DAS GRAÇAS – ex-vereadora e por deter acordo político recebe sem trabalhar;

EDUARDO SANTOS – desconhecido no município, não se sabe o seu local de trabalho

IVO DOS SANTOS – desconhecido no município, não se sabe o seu local de trabalho;

JOÃO PAULO SANTOS REIS – desconhecido no município, não se sabe o seu local de trabalho;

JOSE GABRIEL GARCIA LIMA – irmão da secretária de saúde e já faz parte de inquérito do MP

JOSÉ EDSON COSTA – primo do prefeito, não trabalha;

LUCIANA BRITO DOS SANTOS – não trabalha no município, após investigação, foi detectado que seu esposo é o fantasma;

PAULO ROBERTO ALMEIDA – irmão da secretária de Assistência Social e já responde junto ao MP;

SABRINA SOUSA SANTOS SANTANA – cunhada da secretária de Assistência Social

ANE CAROLINE LIMA DOS SANTOS – sobrinha do prefeito;

RRAYANE CAROLINE SANTOS COSTA – sobrinha do prefeito

MONICA TEIXEIRA DE MENEZES – prima do prefeito

JOSE ANDERSON DA COSTA – primo do prefeito

GIVALDO ALVES DA COSTA – primo do prefeito

Agora o prefeito do município de São Miguel do Aleixo terá que explicar ao Ministério Público, o que fazem tantos parentes na prefeitura.