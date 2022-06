Festa Junina de escola em São Paulo homenageia Semana de Arte Moderna de 1922

O momento de comemorar presencialmente a festa junina está cada vez mais próximo. No Colégio Pentágono, a 33ª Festa Pé de Moleque já tem data para acontecer em cada uma das unidades da escola no Morumbi (04/06), Alphaville (11/06) e Perdizes (25/06). Além das comidas típicas, danças das turmas e encontro entre as famílias, em 2022 a celebração no Pentágono homenageia o centenário da Semana de Arte Moderna. Voltada para a comunidade escolar do colégio, a festa também tem o propósito solidário e o valor arrecadado nas rifas e no bingo será doado para instituições sociais parceiras.

Introduzidas no contexto pedagógico da escola, os alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio exploram 12 manifestações culturais do Brasil. Por meio da aprendizagem por projetos, em cada ano os estudantes investigam a história e as características artísticas da dança, da música, das artes visuais e da representação cênica dessas manifestações. Como resultado, as famílias poderão conferir apresentações que envolvem trabalhos multidisciplinares relacionados ao tema aprofundado por seus filhos.

“A festa do Pentágono dialoga com a ‘Caravana pelos interiores do Brasil’, expedição realizada por um dos nomes mais populares do modernismo brasileiro, Mário de Andrade, em 1922. O objetivo era sair por todas as regiões do país para investigar e descobrir a própria cultura”, diz André Lindenberg, Coordenador de Artes do Colégio Pentágono. “Essa é uma forma de permitir que o nosso patrimônio cultural se perpetue com as novas gerações”.

As tradições juninas são enriquecidas com uma contribuição de cada região do Brasil, e a celebração do Pentágono envolve Mosaico, Cantigas de Roda, Ciranda e Frevo com as crianças da Educação Infantil. Nos anos iniciais, os alunos se aprofundam no Cacuriá, Maracatu, Congadas, Folia de Reis, Cordel, Xilogravura, Forró e Coco de Roda. Já os anos finais investigam manifestações culturais ligadas a tramas e fios, expressões culturais do Vale do Ribeira, Jongo e pelas culturas do Boi de Mamão, Boi de Matraca, Bumba meu Boi e Boi Bumbá, que estão espalhadas pelas regiões Norte, Nordeste e Sul do País. Para finalizar, as tradicionais quadrilhas juninas serão interpretadas pelas turmas do Ensino Médio.

COMIDAS TÍPICAS E BRINCADEIRAS

Comidas típicas, como o tradicional sanduíche de pernil, cachorro-quente e carne louca, fazem parte do cardápio da festa. Para acompanhar, outras barracas servirão bolos e doces da época.

Uma novidade para as crianças é a “Pulseira da Alegria”, que permitirá que as crianças brinquem sem limite de tempo ou quantidade em cada barraca. A iniciativa tem como objetivo o consumo consciente, promovendo o “brincar pelo brincar” e não pensando no acúmulo de prendas. Ao final da festa ou quando for embora, a criança deve procurar a sala “Troca de Prenda” e realizar a troca da pulseira pelo kit de prendas. Entre as brincadeiras disponíveis estão argolas, boca do palhaço, rabo no burro, canaleta, cama elástica, salve o Rio – versão sustentável e consciente da pescaria, na qual os alunos têm que pescar itens como plásticos e latas – e, associados ao inglês, jogos desenvolvidos pelo learn&play.

UMA FESTA SOLIDÁRIA

Um dos legados da Festa Pé de Moleque é ser, anualmente, uma festa solidária. Envolvendo toda a comunidade escolar, o valor arrecadado nas rifas e no bingo será revertido para apoiar projetos da Casa Transitória Moinho de Vento e Arsenal da Esperança. Outra forma de ajudar é fazendo doações diretas pelos sites da festa disponibilizados no serviço.

Serviço:

33ª Festa Pé de Moleque – Unidade Morumbi

Dia: 4 de junho

Horário: das 10h às 18h30

Para mais informações, acessar o site: https://sites.google.com/colegiopentagono.com/festajunina-mo-2022

33ª Festa Pé de Moleque – Unidade Alphaville

Dia: 11 de junho

Horário: das 10h30 às 18h

Para mais informações, acessar o site: https://sites.google.com/colegiopentagono.com/festa-junina-2022-alphaville/

33ª Festa Pé de Moleque – Unidade Perdizes

Dia: 25 de junho

Horário: das 09h30 às 20h

Para mais informações, acessar o site:

https://sites.google.com/colegiopentagono.com/festajunina2022-perdizes