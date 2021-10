Foragido de Aquidabã morre em confronto com policiais civis de Propriá e da CORE

- Advertisement -

No início da manhã de hoje, 02, Policiais Civis da Delegacia Regional de Propriá e da CORE, após investigações das Delegacias de Capela e de Aquidabã localizaram, em Aracaju, um suspeito de roubos e homicídio.

A ação policial visava o cumprimento do mandado de prisão de Leandro Alves Cardoso, conhecido como “Papada”, ex-presidiário com passagens por roubo.

Contra o suspeito, pesava a acusação do cometimento de diversos roubos e homicídios na região de Aquidabã. Ainda, ele mantinha sua própria companheira gestante em cárcere privado, impedindo-a de sair sob ameaças de morte.

Segundo a Polícia Civil, durante o ingresso na residência do suspeito, localizada no Conjunto Padre Pedro, no Santa Maria, em Aracaju, ele reagiu e, em posse de uma arma de fogo do tipo revólver, confrontou os policiais, sendo atingido no revide, sendo socorrido mas vindo a óbito momentos depois