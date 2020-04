Futebol moderno ou tradicional? Saiba por qual optar, por qual jogar e por qual você torce!

Pode ser estranha a pergunta feita no início, afinal para muitos futebol é futebol com uma bola em campo e seus respectivos jogadores e esse conceito breve se dá em toda e qualquer parte do mundo. Acontece que, com o decorrer dos anos, novos métodos foram adquiridos e tomando conta do gramado, vejamos a seguir alguma delas.

O Futebol não nasceu, ontem, mas levando em consideração que o ontem é o amanhã do hoje, o futebol que conhecemos hoje teve suas primeiras projeções há muitos séculos atrás e o que é levado em consideração ainda em tempos atuais, surgiu em 1863, na Inglaterra com a criação da The Football Association, surgindo a partir daí as primeiras competições tidas como oficiais.

Aqui no Brasil, o Sport Club Rio Grande é tido como o primeiro clube brasileiro criado em 1900, prosseguindo a Ponte Preta, em Campinas. E por que distinguir o futebol tradicional de um futebol moderno?

Futebol tradicional x Futebol Moderno

Embora o futebol seja antigo e tido como tradicional, a evolução no decorrer dos anos fez com que tivesse diversas fases e modificações no futebol o tornando de forma mais atual. Essas mudanças podem ser englobadas as adaptações que começaram a existir no jogo como as laterais, pênaltis, escanteios, impedimentos e tantas outras definições atribuídas ao campo.

No futebol tradicional não existiam cartões, foi quando houve a copa do Mundo no México, em 1970 e a FIFA introduziu novas regras e eles foram utilizados pela primeira vez, surgiram também as substituições e o impedimento de recuar com os pés para o goleiro dando mais adrenalina nas partidas.

Porém o futebol moderno vai além, as mudanças começaram e surgiram com elas novas formas de jogar, os chamados passes, dribles, tabelas, técnicas de ocupação de espaços e em uma jogada mais hábil fazendo com que o time tenha um ótimo desempenho. As primeiras mudanças aconteceram com nomes que se destacaram como Pep Guardiola e Joachim Low.

Dessa forma, tendo técnicas voltadas para o estilo de jogo, os jogadores que eram tidos como craques devido as suas habilidades fora de série foram perdendo espaço para os modernos jogadores que passaram a ser capazes de desempenhar várias funções em campo. Os tidos como craques sofreram assim mais exigências como meio de abrilhantar a modalidade de esporte.

No Brasil, a copa do Mundo de 2014 foi o auge para mostrar o quanto que todo esquema do futebol teve de passar pelas mudanças estruturais esportiva. O Maracanã e o Mineirão, por exemplo, sofreram reformas e o que eram tidos como arquibancadas se tornaram cadeiras confortáveis, tudo isso para agradar principalmente aos torcedores e sites de apostas ganharam o espaço no país, algo não visto antes.

Existem características do futebol moderno?

Você pode estar se questionando, mas o futebol moderno não é apenas um aprimoramento do futebol tradicional? Em suma, sim. Porém, ao contrário do que acontecia nos primeiros jogos, os atacantes, por exemplo, são definidos e os placares não são mais elásticos. É preciso saber como findar o jogo e principalmente ganhar, os técnicos tem esse objetivo, fazer uma escalação, uma formação inteligente para que os jogadores ideais consigam vencer a partida.

Dessa forma, além da tecnicidade de como irá escolher os jogadores para montar um time estratégico, são válidas palavras e expressões como transição, compactação e entre outros meios nas entrevistas com os treinadores. Não se trata aqui de estrelismo, mas sim eficiência, estratégia e tecnicidade.

Outro ponto que devemos mencionar é quanto a tecnologia, essa por sua vez, está em todo canto do mundo e em toda parte, ela convive conosco há anos e no futebol não é diferente. Na última copa do Mundo, que ocorrera na Rússia, foi possível ter o auxílio do árbitro de vídeo, sendo hoje utilizado em diversos campeonatos para verificar lances polêmicos e a partir tomar uma decisão coerente, diminuindo a incidência de erros que comprometam o resultado de uma partida.

Portanto, há distinção sim nas etapas do futebol, há quem enquadre como apenas uma evolução, mas se aprofundarmos mais será possível perceber que há dois tipos de conceitos em dois tempos diferentes. Mas não fique preocupado quanto se isso vai desencadear uma elitização dos esportes, principalmente após as reformas, pois para tentar driblar essa situação, os clubes entram com ações com os torcedores e apostas em setores populares, para que os estádios cada vez sejam lotados com seu público torcedor.