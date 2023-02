GLÓRIA: Homem com mandado de prisão em aberto morre em confronto com a polícia

Na madrugada do último sábado (25), um homem morreu em confronto com o Batalhão de Polícia de Caatinga no município de Nossa Senhora da Glória, Alto Sertão sergipano.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava um patrulhamento no bairro Bela Vista, quando notaram um Gol prata transitando pela via. O condutor teria feito um um retorno brusco e lançado um objeto pela janela ao notar a equipe policial.

Ainda segundo a polícia, os policiais acompanharam o carro e o condutor desceu do veículo e efetuou disparos na direção da equipe, que revidou.

O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Junto a ele, a equipe encontrou um revólver calibre 38, seis munições e um aparelho celular.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe constatou que ele possuía diversas passagens criminais por roubo de gado e assaltos, além de um mandado de prisão em aberto.

COm informações do A8