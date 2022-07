GLÓRIA: Homem é flagrado se masturbando em via publica

Mulheres estão aterrorizadas em Nossa Senhora da Glória, mais precisamente na Avenida 26 de Setembro, já nas proximidades do Ginásio de Esportes do município.

De acordo com informações pelo Portal Soudesergipe, um homem aparentando ter 50 anos de idade, foi visto se masturbando em via pública, enquanto duas meninas passavam. O fato ocorreu por volta das 15h30, as jovens teriam corrido para se abrigar em um local seguro.

O fato chama atenção, pois essa não é a primeira vez que isso ocorre.

Mais informações podem ser repassadas através do disque denúncia no 181. Seu nome será mantido em sigilo.