Glória: Vereadores gastam 54 mil em diárias para participação em congressos fora do estado, durante pandemia

Em apenas dois meses, agosto e setembro de 2020 os vereadores de Nossa Senhora da Glória gastaram o equivalente a R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) em diárias para fora do estado para a participação em congressos, simpósios e seminários ocorridos nos referidos meses nas cidades de Maceió em Alagoas e Paulo Afonso na Bahia.

Chama a atenção o valor gasto em apenas dois meses, além do período em que esses eventos aconteceram, tendo em vista que durante o mês de agosto de 2020 na cidade de Maceió assim como em todo o Brasil as atividades de cunho educativo público ou privado estavam suspensos por decretos municipais e estaduais, bem como eventos públicos ou privados que levasse aglomeração de pessoas, entretanto, consta a realização e participação de vereadores e assessores legislativos da câmara de Glória nesses congressos.

Veja quais vereadores participaram (Mês de Agosto):

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA (Vereador Gaguinho) – REFERENTE A 03 DIARIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO NACIONAL PARA EXTENSÃO PUBLICA, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 07 A 10 DE AGOSTO NA CIDADE DE MACEIÓ / AL.

EVERTON DOS SANTOS FILHO (Icinho)- REFERENTE A 03 DIARIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO NACIONAL PARA EXTENSÃO PUBLICA, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 07 A 10 DE AGOSTO NA CIDADE DE MACEIÓ / AL.

ARIELLE MATOS CRUZ – REFERENTE A 03 DIARIAS PARA A VEREADORA PARTICIPAR DO VIII SIMPÓSIO PARA ÁREA PÚBLICA, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 28 A 31 DE AGOSTO NA CIDADE DE MACEIÓ / AL.

ASTROGILDO SOARES DA COSTA – 03 DIARIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO VIII SIMPÓSIO PARA ÁREA PÚBLICA, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 28 A 31 DE AGOSTO NA CIDADE DE MACEIÓ / AL.

MARIA IVANI NUNES (Ivone das Aningas) – REFERENTE A 03 DIARIAS PARA A VEREADORA PARTICIPAR DO VIII SIMPÓSIO PARA ÁREA PÚBLICA, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 28 A 31 DE AGOSTO NA CIDADE DE MACEIÓ / AL.

MARIA JOSE DOS SANTOS (Professora Nininha) – REFERENTE A 03 DIARIAS PARA A VEREADORA PARTICIPAR DO VIII SIMPÓSIO PARA ÁREA PÚBLICA, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 28 A 31 DE AGOSTO NA CIDADE DE MACEIÓ / AL.

FLAVIO VIEIRA DOS SANTOS (Flávio do PT) – REFERENTE A 03 DIARIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO VIII SIMPÓSIO PARA ÁREA PÚBLICA, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 28 A 31 DE AGOSTO NA CIDADE DE MACEIÓ / AL.

Veja quais vereadores participaram (Mês de Setembro):

ARIELLE MATOS CRUZ – REFERENTE A 03 DIARIAS PARA A VEREADORA PARTICIPAR DO X SIMPÓSIO PARA ÁREA PUBLICA, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO NA CIDADE DE PAULO AFONSO / BA.

ASTROGILDO SOARES DA COSTA – REFERENTE A 03 DIARIAS PARA A VEREADORA PARTICIPAR DO X SIMPÓSIO PARA ÁREA PUBLICA, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO NA CIDADE DE PAULO AFONSO / BA.

EVERTON DOS SANTOS FILHO (Icinho) – REFERENTE A 03 DIARIAS PARA A VEREADORA PARTICIPAR DO X SIMPÓSIO PARA ÁREA PUBLICA, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO NA CIDADE DE PAULO AFONSO / BA.

FLAVIO VIEIRA DOS SANTOS (Flávio do PT) – REFERENTE A 03 DIARIAS PARA A VEREADORA PARTICIPAR DO X SIMPÓSIO PARA ÁREA PUBLICA, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO NA CIDADE DE PAULO AFONSO / BA.

MARAYSA SILVA DANTAS – REFERENTE A 03 DIARIAS PARA A VEREADORA PARTICIPAR DO X SIMPÓSIO PARA ÁREA PUBLICA, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO NA CIDADE DE PAULO AFONSO / BA.

Para cada evento cada vereador recebeu R$ 2,400, além dos vereadores 5 servidores receberam cada um R$ 2,100 no mês de agosto e mais 7 servidores receberam o mesmo valor no mês de setembro, totalizando um gasto de 54 mil reais.

Assim como o evento ocorrido em Maceió, o de Paulo Afonso também aconteceu em um período em que decretos municipais proibiam esse tipo de evento. De acordo com o decreto municipal n° 5.824, de 31 de agosto de 2020 do poder executivo daquela cidade que deixa claro:

Art. 1º – Ficam suspensas, até o dia 30 de setembro de 2020, as seguintes atividades:

1° A suspensão de que trata o caput deste artigo abrange ainda: I – eventos, reuniões e/ou atividades sujeitas a aglomeração de pessoas, sejam elas governamentais, artísticas, esportivas e cientificas do setor público e privado;

Todos os demais decretos daquele mês sendo: Decreto N.° 5.825, Decreto Nº 5826, Decreto Nº. 5.827 e Nº 5.828 de 2020 nenhum liberou esse tipo de evento, a dúvida é como os vereadores conseguiram participar deste evento.

O QUE DIZ A CÂMARA DE VEREADORES:

Em nota a câmara informou que a educação é o melhor caminho para a transformação da sociedade e por isso investe na capacitação dos vereadores e servidores pois é essencial para a eficácia do serviço público.

Sobre os congressos serem realizados durante período da pandemia, a câmara destacou que todas as medidas de segurança e cuidados foram tomadas seguindo recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), observando a realidade dos municípios que receberam os eventos.

Inácio Santana