Governo desmente surto de covid-19 em Escolas

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura informa que a Universidade Federal de Sergipe (UFS) realiza testagem amostral na rede estadual de ensino para detectar o impacto da Covid-19 no setor da Educação, nos municípios testados. Os estudos ainda estão em andamento e serão apresentados ao Comitê Científico que acompanha a Covid-19 no Estado de Sergipe.

A Seduc reafirma que não há surto de Covid-19 nas escolas estaduais e não há nenhuma categoria da Educação com afastamentos por síndrome gripal e/ou febre, ou qualquer doença sistêmica que possa ser identificada com sintomas da Covid-19.

Nesse sentido, a secretaria reitera o compromisso em manter as medidas sanitizantes nas escolas. Todos os protocolos estão mantidos para um retorno seguro, gradual e parcial às aulas presenciais protegendo a comunidade escolar.

Fonte: Governo de Sergipe