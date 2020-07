Governo, Detran/SE e prefeitura autorizam atendimento em unidade de Dores

O secretário de Governo de Sergipe, José Carlos Felizola, representando o governador do Estado, o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito, Abner Melo, e o secretário de Gabinete, Ordem Social e Defesa Civil, Sérgio Henrique, representando o prefeito de Nossa Senhora das Dores do, Dr. Thiago Souza, deram autorização para funcionamento do ponto de atendimento do Detran/SE Leidiane Santos Souza. A unidade está situada na Praça Joel Nascimento, nº 132, em Nossa Senhora das Dores, e oferecerá serviços de veículo, habilitação e infração por agendamento.

José Carlos Felizola falou sobre a alegria em poder ofertar esse serviço aos dorenses. “Nada mais justo do que Dores receber esse posto de atendimento do Detran, por ser um município muito bem localizado, geograficamente falando, que tem crescido do ponto de vista comercial, industrial e na agricultura e na pecuária, dinamizando a economia e fortalecendo o comércio local. Por essa condição geográfica e pelas condições socioeconômicas, nada melhor do que Dores se transformar em um polo. E esse atendimento do Detran, além de trazer comodidade para o cidadão, trará visitantes de outras cidades que, vindo fazer serviços, possam também visitar o comércio local”, disse o secretário.

O diretor-presidente do Detran/SE, Abner Melo, destacou a importância em levar para Dores os serviços da autarquia. “É com muita alegria que trago essa unidade para a minha cidade-natal, trazendo para cá os serviços do Detran, evitando que as pessoas daqui e das cidades vizinhas se desloquem para a capital ou outros municípios para realizá-los”, enfatizou.

Maria Genilza Santos, tia da homenageada Leidiane Santos Souza, agradeceu a escolha do nome do ponto de atendimento. “Eu e toda a família estamos muito gratos por termos o nome de Leidinha lembrado pelo Governo nesta unidade na cidade em que ela nasceu”.

A Polícia Militar fez o isolamento da rua em que a unidade está situada e, obedecendo as regras de distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel, foram conhecer individualmente a nova unidade o secretário do Gabinete, Ordem Social e Defesa Civil de Dores, Sérgio Henrique; o vereador Fábio Rosa de Oliveira (Catatau), representando a Câmara Municipal de N. S. das Dores; o vereador Macambira; Marcos Andrade, diretor administrativo e financeiro do Detran/SE; o coronel Rolemberg, comandante do Policiamento Militar do Interior (CPMI); tenente-coronel Denny Ricardo, do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRV); tenente-coronel Cavalcante, comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar; tenente Eduardo, representando a Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran); cabo Gilvan Jesus, do Batalhão da Caatinga, e Sebastião Filho, diretor do DMTT de Dores.

Fonte: Detran/SE