GRACCHO CARDOSO: Com grandes chances de vencer a eleição em outubro, Arakem tem encontro com Mitidieiri

Quem também esteve reunido com Fábio Mitidieri foi o Pré-Candidato a prefeito por Graccho Cardoso, Arakem.

Arakem perdeu as eleições passadas para o atual Prefeito Cassinho de Quixabeira que se reelegeu com 2,384 votos em uma disputa acirrada. Já Arakem obteve 2,284 votos. Uma diferença mínima de apenas 100 votos.

Agora, a projeção no município de Graccho Cardoso é para que o pré-candidato dispute a eleição com Zé de Cecilia, novo pupilo de Cassinho.









De acordo com pesquisas realizadas no ano passado, Arakem tem uma leve vantagem em relação ao seu futuro adversário. O que se comenta em alguns lugares do município é que as chances de Arakem são grandes, devido ao desconhecimento da população em saber quem é Zé de Cecilia.

Recentemente um vídeo foi divulgado nas redes sociais, onde mostrava um pouco sobre a vida do pré-candidato pela situação, mas mesmo com ampla divulgação, boa parte do eleitor Graquense ainda pergunta, “quem é Zé?

Fato que deve pesar bastante em favor de Arakem nas eleições de outubro. É esperar para ver.

Maycon Fernandes/Jornalista