De acordo com informações, o acidente ocorreu por volta das 22h do último domingo,19. O fato ocorreu nas proximidades da entrada no município de Monte Alegre de Sergipe.

O acidente envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta modelo Pop, resultou na morte de um jovem de prenome Sandro, morador do Povoado Deserto, município de Porto da Folha.

Três viaturas da SAMU estiveram no local, para prestar os primeiros socorros.