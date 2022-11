Homem é preso após agredir companheira por discordância de voto na eleição presidencial em Estância

Policiais civis da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), vinculada à Delegacia Regional de Estância, registraram o flagrante de um homem que agrediu a companheira por divergência entre votos em candidatos à presidência da república na eleição do último domingo (31). A prisão foi feita pela Guarda Municipal.

De acordo com as investigações, a vítima e o companheiro estavam na porta de casa, na companhia de dois amigos. O autor da agressão não concordou com o voto da companheira e a atingiu com uma corda e corrente, instrumento popularmente conhecido como “cabresto”, além de ter proferido palavras ofensivas à vítima.

O caso foi registrado na delegacia, e o homem foi preso. O investigado foi encaminhado para uma unidade policial da capital sergipana, onde ficará à disposição do Poder Judiciário para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.