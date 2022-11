Dois internos fugitivos do Copemcan são localizados em Sergipe

Dois internos que haviam fugido do Complexo Penitenciário Dr Manoel Carvalho Neto (Copemcan) foram encontrados entre a terça-feira (1°) e a quarta-feira (2). As buscas estão em andamento para localizar os outros quatro internos que também fugiram da unidade prisional que fica em São Cristóvão.

Na terça-feira (1°), a Polícia Militar encontrou o foragido Josier José dos Santos. Ele estava no povoado Cardoso, em São Cristóvão. Na ação policial para abordagem e prisão, ele entrou em confronto, acabou sendo atingido, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Já nesta quarta-feira (2), a Polícia Penal identificou a localização de Diego Santos Isabel. Ele foi encontrado na região do Mercado Central de Aracaju. Ele está sendo reconduzido ao Copemcan para a continuidade do cumprimento da reclusão.

Os demais foragidos são: Antônio do Carmo ou Antônio Carlos; Cledson Araujo Miranda; José Obede Santos Tavares e Jonh Anderson Santos Silva.

A população também pode contribuir com informações sobre a localização dos outros quatro foragidos repassando informações à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.