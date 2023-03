Homem que ateou fogo ao corpo da companheira em Aracaju é condenado a 19 anos de prisão

Como resultado da investigação conduzida pelo Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), o homem que ateou fogo ao corpo da então companheira foi condenado a 19 anos de reclusão.

De acordo com a delegada Renata Aboim, o investigado ateou fogo no corpo da vítima, no dia 7 de outubro de 2021. “Ela ficou com 60% do corpo queimado. Na época, ela estava grávida de seis meses e perdeu o bebê”, destacou.

“Ainda na ação delitiva, depois que ateou fogo ao corpo dela, o companheiro tentou prestar socorro, mas dizendo que havia ocorrido um acidente doméstico”, acrescentou a delegada.

A vítima foi ouvida no hospital, e as investigações indicaram que realmente o então companheiro havia ateado fogo no corpo dela. “Não foi um acidente doméstico”, evidenciou Renata Aboim.

Operação Átria

Os DAGVs de todo o Estado mobilizados para cumprir mandados e investigar denúncias que cheguem pelo 181 e pelo disque 180. A informação da condenação desse rapaz surgiu no contexto desses levantamentos.

No dia 08 de março, Dia Internacional das Mulheres, será realizado uma coletiva de imprensa com as delegadas que atuam diretamente no combate à violência doméstica e familiar no Estado. Na oportunidade, elas vão apresentar os dados parciais da operação, além de mostrar outras estatísticas dos principais tipos de crimes de gênero, bem como fornecer orientações a respeito dessa temática.