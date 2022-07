Homens tentam arremessar objetos ilícitos para dentro do Presídio Semiaberto de Areia Branca

Na manhã dessa quarta-feira (13), alguns homens tentaram arremessar objetos ilícitos para dentro do Presídio Semiaberto de Areia Branca (Presab). A tentativa foi rapidamente coibida pelo Departamento do Sistema Penitenciário (Desipe), através da equipe de Policiais Penais presentes.

Na ação, um Policial Penal que estava em uma das guaritas percebeu uma movimentação estranha em um dos pavilhões e acionou toda a equipe, que logo verificou que se tratava de material arremessado de fora para dentro da unidade.

Os servidores apreenderam o material arremessado e verificaram que se tratava de celulares, carregadores e fones de ouvido. Os suspeitos, no entanto, conseguiram fugir pela mata localizada nos arredores do presídio.

De acordo com o diretor da unidade, João Marcos Campos, o material apreendido será encaminhado para a justiça e para o Núcleo de Inteligência Penal (NIP) para as devidas providências e investigações acerca do acontecido.