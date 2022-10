Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida é vítima de arrombamento

NOTA A IMPRENSA E AO POVO DE DEUS

Informamos que nas primeiras horas de hoje, dia 06 de outubro de 2022, a Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida foi vítima de arrombamento.

Na ocasião, um indivíduo, após romper as trancas de uma das portas laterais, furtou diversos materiais litúrgicos, tais como cálice, ambulas e casulas. O invasor também tentou violar o sacrário, não tendo logrado êxito.

Após tomar conhecimento dos fatos entramos em contato com as autoridades policiais do município, que, através de imagens de câmeras de segurança, identificaram e prenderam o invasor, recuperando com ele o material furtado.

As autoridades, agora, seguirão com os procedimentos necessários para a resolução do caso. Manifestamos nosso agradecimento aos que colaboraram para a rápida resolução do ilícito, bem como a diligência da guarnição da Polícia Militar de Nossa Senhora Aparecida em localizar e prender o responsável.

Por fim, lamentamos profundamente que um fato como este ocorra durante as festividades da padroeira do município, informando que, por medida de precaução, todos os procedimentos de segurança da paróquia serão reforçados.

Nossa Senhora Aparecida, 06 de Outubro de 2022.

Pe. Felipe Serafim dos Santos, CSSR Pároco