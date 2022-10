Delegado que se envolveu em acidente continua entubado

NOTA À IMPRENSA

O Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) informa que o delegado da cidade de Umbaúba, Rafael Brito de Oliveira, 34 anos, vítima de um acidente de trânsito ocorrido nesta quarta-feira, 5, permanece hospitalizado na Unidade Cardiovascular do Huse , vítima de um trauma multissistêmico com traumatismo crânio-facial e fratura dos ossos da face, além de um trauma torácico fechado sem lesão pulmonar. Hoje, o paciente foi submetido a novos exames de imagem e de laboratório, observamos discreto aumento do edema cerebral, mas não há indicação cirúrgica, no momento. A lesão do tórax permanece inalterada e também sem indicação de intervenção. O serviço de Bucomaxilofacial aguarda liberação das demais especialidades para definição terapêutica. Mantivemos a decisão de manutenção da sedação e ventilação mecânica por mais 24 horas para controle hemodinâmico e cerebral, além da manutenção dos cuidados de terapia intensiva .

José Edvaldo dos Santos

Coordenador do Eixo Crítico do Huse

Ascom Huse