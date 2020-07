IML: Seis assassinatos foram registrados em Sergipe nas últimas 24h

Geanderson Jorge Bispo dos Santos, 28 anos, morte por arma de fogo, Bairro Santos

Dumont.

José Ailton dos Santos, 52 anos, morte por arma de fogo, Nossa Senhora das Dores.

Luiz Bernardo da Conceição, 39 anos, morte por arma de fogo, Neópolis

N.I, sexo masculino, morte por arma de fogo, Nossa Senhora do Socorro.

N.I, sexo masculino, morte por arma de fogo, Nossa Senhora do Socorro.

N.I, sexo masculino, morte por arma de fogo, Nossa Senhora do Socorro.

N.I, sexo masculino, morte por queda, HUSE.

Atailson dos Santos Gonzaga, 43 anos, morte por acidente de trânsito, HUSE