Internet e telefones do Ministério da Saúde saem do ar

O sistema de informática do Ministério da Saúde saiu do ar hoje (5). De acordo com nota enviada a jornalistas, acesso à Internet, contas de e-mail e telefones fixos deixaram de funcionar. O site aparentemente não foi afetado e continua no ar.

Ainda de acordo com a pasta, a equipe técnica do Departamento e informática do Sistema Único de Saúde está investigando o que ocorreu e está trabalhando para restabelecer os serviços de informática e telecomunicações do órgão.

Governo do Distrito Federal

No Distrito Federal, a Secretaria de Economia divulgou nota em que identificou uma tentativa de ataque hoje, com uma ação para invadir os sistemas do Governo. No comunicado, a pasta informou que está adotando protocolos de segurança para impedir a continuidade dos incidentes e restabelecer o serviço.

STF

O Superior Tribunal de Justiça também foi alvo de um ataque cibernético. Uma pessoa teria criptografado todo o banco de dados da instituição e estaria pedindo resgate. O tribunal está trabalhando em regime de plantão e suspendeu todos as sessões.