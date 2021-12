Investigado por homicídio é preso pela PC em Cristinápolis

Policiais civis de Cristinápolis, com o apoio da Delegacia-Geral, deram cumprimento ao mandado de prisão de Victor Souza Dantas, conhecido como “Vitinho”. A prisão ocorreu na tarde dessa quarta-feira (1º), no referido município.

De acordo com o delegado Daniel Matos, o suspeito é investigado pela participação em um homicídio que ocorreu no mês de maio desse ano. Após a investida criminosa, ele fugiu para o estado do Paraná, tendo retornado a Sergipe no último mês de novembro.

A Polícia Civil também ressalta que a população pode contribuir com a elucidação de crimes e prisão de suspeitos de ações criminosas, repassando informações por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.