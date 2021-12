Ação conjunta prende homem em flagrante por posse ilegal de arma de fogo em Itabaiana

Policiais da Divisão de Crimes Patrimoniais da Delegacia Regional de Itabaiana e do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) realizaram, na manhã desta quinta-feira (02), a prisão em flagrante de Flávio Junio Alves dos Santos, conhecido como “Galo Cego”, por posse ilegal de arma de fogo. O fato foi registrado no referido município.

De acordo com os delegados Rafael Kaufer e Antonio Gledson, o suspeito, que já vinha sendo investigado pela divisão, foi abordado na porta de casa e permitiu a entrada dos policiais na residência.

Durante as buscas, os policiais encontraram um revólver calibre 32 no interior do imóvel. Agora, as investigações seguem para apurar a ocorrência de outros delitos decorrentes de sua conduta.