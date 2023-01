Investigado por homicídio praticado em Areia Branca é preso em Alagoas

A Delegacia de Areia Branca da Polícia Civil de Sergipe, com o apoio da Polícia Militar de Alagoas, deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva de José Alves Cardoso Junior, conhecido como “Tatuado”. Ele, que é investigado por homicídio, foi preso na noite dessa quarta-feira (4), na cidade de Major Isidoro (AL).

De acordo com a delegada Pâmela Guarilha, o caso ocorreu no dia 22 de dezembro, com a vítima vindo a óbito no dia 29. “A vítima estava próxima da residência do investigado conversando com outras duas pessoas. Em dado momento, houve uma discussão entre autor e vítima, que foi atingida por um golpe de faca na região do pescoço”, detalhou.

No decorrer da investigação, testemunhas foram ouvidas e o autor foi identificado. “Após todas as informações colhidas no decorrer da investigação, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado. Ele já se encontra à disposição da Justiça”, complementou a delegada Pâmela Guarilha.

O investigado José Alves Cardoso Junior já tinha diversas passagens pela Justiça e estava foragido do sistema prisional. Ele já se encontra à disposição do Poder Judiciário para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.