Equipes da Delegacia Regional de Itabaiana e do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) identificaram um homem investigado por diversos roubos e furtos no povoado Rio das Pedras, em Itabaiana. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva em aberto. A ação policial ocorreu nesse domingo, 24.

Durante a investigação, foi constatado que o investigado agia principalmente durante a madrugada, invadindo as casas das vítimas para subtrair seus pertences.

O delegado Matheus Cardillo destacou que o investigado já estava envolvido em outro processo por violência doméstica e havia informações sobre uma tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo relacionados a ele.

Além disso, ainda conforme o delegado, depoimentos da população indicaram que as pessoas estavam com medo de viver na área. Algumas delas chegaram a mudar de endereço.

Durante a prisão, o suspeito resistiu à abordagem policial. Houve confronto e o investigado foi atingido, socorrido, mas não resistiu e morreu.

A ação policial demonstra o compromisso da Delegacia Regional de Itabaiana, sob a coordenação do delegado Fábio Alan Pimentel, e do 3º Batalhão da Polícia Militar, comandado pelo tenente-coronel Anselmo, em combater a criminalidade tanto na área urbana quanto rural, independentemente do dia da semana.