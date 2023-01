Irmãs vítimas de incêndio são sepultadas em Nossa Senhora do Socorro

Os corpos das irmãs Lívia e Laura de 7 e 3 anos que morreram em um incêndio em Nossa Senhora do Socorro foram sepultados na manhã de hoje (18).

Segundo informações, elas estavam em um cômodo da residência onde a mãe havia utilizando velas para iluminar a casa com devido ao corte de energia causada pelo atraso nas contas.

Quando o incêndio começou, a mãe das crianças saiu para pedir ajuda e não conseguiu voltar para o quarto onde estavam as meninas, que foi rapidamente destruído pelo fogo. As meninas foram encontradas mortas no canto da sala.

Bombeiros foram chamados ao local para controlar as chamas.