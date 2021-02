Uma operação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar, ocorreu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 09, no município de Itabaiana. Segundo informações três bandidos resistiram a prisão e entraram em confronto com a polícia, chegando a serem socorridos, mas acabaram morrendo no hospital.

A operação ainda está em andamento, até o momento foram apreendidas armas e drogas.

Em breve a SSP irá detalha toda operação.