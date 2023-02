Justiça decreta prisão preventiva de investigado por estupro de vulnerável em Cristinápolis

A Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Cristinápolis informou na tarde desta quinta-feira, 23, que o suspeito do estupro de vulnerável ocorrido na noite da terça-feira, 21, na zona rural de Cristinápolis, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva na quarta, 22, durante audiência de custódia.

A medida ocorreu em atendimento ao pedido feito pela delegada Gabriela Sá, que está à frente do caso, e, ao encaminhar o homem à audiência de custódia, solicitou à Justiça que convertesse a prisão em preventiva.

Diante do fato do Poder Judiciário ter acatado ao pedido da DAGV de Cristinápolis, o investigado foi encaminhado a um dos presídios do estado, e está à disposição da Justiça, para os procedimentos necessários.

Entenda o caso

Por volta das 19h da terça, 21, uma criança estava brincando na frente da casa da avó, na zona rural de Cristinápolis, quando um vizinho pegou-a pelo braço e conduziu-a ao interior da casa dele. No imóvel, o homem estuprou a menina de apenas 7 anos.

Após o crime, a menor foi até a residência da família, onde relatou o ocorrido, com riqueza de detalhes, e denunciou o autor, que era vizinho da avó há, pelo menos, 27 anos. De imediato, a Polícia Militar foi acionada e iniciou diligências, para prender o responsável, chegando à localização do homem na manhã da quarta, quando foi preso e levado à Delegacia de Tobias Barreto.

Segundo a delegada Gabriela Sá, da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Cristinápolis, ainda na noite do delito, a vítima foi conduzida ao Hospital de Cristinápolis, onde recebeu os primeiros socorros, sendo levada na madrugada da quarta, 22, à Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, na capital, para o início da profilaxia necessária.

Ainda conforme a delegada, os pais da criança foram ouvidos, com a avó. A criança confirma o ocorrido, e afirma já conhecer o autor desde muito pequena.