Polícia Militar prende homem por agredir a própria companheira no Conjunto Padre Pedro

Na quarta-feira, 22, policiais militares do 1º Batalhão efetuaram a prisão em flagrante de um homem por agredir fisicamente a própria companheira, no Conjunto Padre Pedro, Bairro Santa Maria.

Os policiais chegaram ao local da ocorrência depois de terem sido acionados para verificar uma denúncia de violência doméstica.

No endereço denunciado, os militares verificaram que uma senhora havia sido trancada dentro da sua residência pelo companheiro, que somente abriu as portas após a chegada da PM. Nesse momento, a vítima informou que foi agredida com um soco no olho direito. Agressão que provocou um hematoma bem visível.

Diante dos indícios, os policiais deram voz de prisão ao infrator, que ainda tentou resistir a prisão, desacatando e tentando agredir a equipe do 1º Batalhão.

Em seguida, os envolvidos foram conduzidos ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis.

Fonte: Ascom PM