Laudo confirma abuso sexual e mãe da criança que morreu em hospital é presa pelo DHPP

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deu cumprimento ao mandado de prisão temporária da mãe da criança de dois anos que morreu em decorrência de politraumatismo na última sexta-feira (7). A prisão ocorreu nessa segunda-feira (10). As buscas seguem para chegar à localização do padrasto da vítima.

A diretora do DHPP, Juliana Alcoforado, explicou que a equipe de local de crime foi acionada pelo Ciosp, que informou o falecimento de uma criança de dois anos no Hospital Fernando Franco.

“A criança foi levada ao hospital pela própria mãe, alegando que a vítima tinha sofrido uma queda e, em função disso, estaria apresentando alguns sintomas. Segundo os médicos, a criança deu entrada sem resposta cardiorrespiratória, mas apesar de manobras de ressuscitação, a vítima foi a óbito”, detalhou.

Conforme a delegada, quando a situação foi constatada, a mãe e o padrasto da criança foram trazidos à delegacia. “Eles alegaram que, por conta da queda, a criança estaria com os hematomas. Então entendemos que era adequado aguardar o laudo do IML”, acrescentou Juliana Alcoforado.

Com o laudo do IML, ficou atestado que a causa da morte foi politraumatismo e foi confirmada a presença de vestígios de abuso sexual. “Pedimos em caráter de urgência a prisão da mãe e do padrasto da criança”, destacou a delegada.

O padrasto, William Santana Santos, está foragido e é procurado pela polícia. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre a localização dele sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.

