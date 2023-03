LBV comemora seus 41 anos de atuação em Sergipe com entrega de kits pedagógicos

A Legião da Boa Vontade (LBV) celebra o seu 41º aniversário de fundação em Aracaju incentivando os estudos de 465 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social que são assistidos pela Entidade na capital sergipana e estudantes da zona rural de Capela/SE. A comemoração começou na terça-feira (14), beneficiando 220 crianças que estudam na zona rural de Capela, nos povoados de Boa Vista e Terra Dura, com a entrega dos materiais escolares, e na quinta-feira (16), 245 kits pedagógicos foram entregues à crianças e adolescentes atendidos pela Instituição, no bairro Industrial. A celebração do dia 16, contou com apresentações de dança e teatro do Educador Feitosa com a música “História de uma gata” onde mostra aos nossos atendidos que a inteligência, a capacidade de planejamento e o companheirismo são elementos importantes para obter as conquistas na vida. Já a educadora Nadja Nayara conduziu o balé. O evento contou com a presença de amigos, parceiros, colaboradores e a tendidos da organização. No total, foram entregues mais de 12 mil itens pedagógicos, que garantem que a garotada comece o ano letivo com todos os materiais na mochila. A arrecadação dos materiais pedagógicos é resultado da tradicional Campanha LBV – Educação: Futuro no Presente!, que investe no futuro de milhares de crianças, que veem nesses materiais, um incentivo para continuarem investindo nos seus sonhos.

41 ANOS DE ATUAÇÃO NA COMUNIDADE

Em Sergipe, a LBV atua desde em 3 de janeiro de 1982, com o Centro Comunitário de Assistência Social, localizado no bairro Industrial da capital sergipana, com programas e projetos socioeducacionais voltados às comunidades que vivem em situação de vulnerabilidade social. A instituição ajuda a proporcionar uma melhor qualidade de vida para crianças, jovens, mães, mulheres e idosos a resgatar seus valores éticos morais e espirituais e a elevar-lhes a autoestima. A Instituição beneficia famílias nas comunidades do Bairro industrial, 18 do Forte, Lamarão, Cidade Nova, Japãozinho, Palestina, Porto Dantas, Alto da Jaqueira e Manoel Preto. Um trabalho realizado graças à ajuda do povo e a parceria com os diversos setores da sociedade, de forma que sejam propiciadas oportunidades para que todo cidadão possa colaborar para o progresso de sua comunidade.

