Imobiliária de Dubai busca clientes brasileiros para imóveis no emirado

A administradora imobiliária Provident Real Estate, sediada em Dubai, está em busca de clientes brasileiros para imóveis no emirado. Em abril, seu CEO, Loai Al Fakir, vem ao Brasil apresentar oportunidades em seminários dirigidos a investidores interessados em proteger patrimônio com imóveis no exterior e empresas que consideram o Oriente Médio em suas estratégias de internacionalização.

Organizado pela Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, que apoia empresas brasileiras e árabes na busca por negócios, a série de seminários inicia no dia 10, em São Paulo, com um evento para pessoas físicas e empresas na sede da instituição. No dia 12, a delegação segue para Belo Horizonte, buscando contatos, principalmente, com cafeicultores já com laços comerciais em Dubai. A série de eventos encerra no dia 14, na cidade catarinense de Balneário Camboriú, com um seminário voltado a investidores de imóveis de alto padrão.

Outro objetivo da missão é conectar a Provident com imobiliárias brasileiras. “Junto com os eventos regionais, a agenda terá espaço para a discussão de oportunidades específicas para investidores e imobiliárias que considerem adquirir, investir ou intermediar negócios de imóveis no emirado”, diz Karen Mizuta, head de consultoria internacional da Câmara Árabe.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Nos últimos 50 anos, Dubai passou de uma pequena comunidade de pescadores de pérolas no Golfo Pérsico a um pujante centro exportador de petróleo, que vem utilizando a renda do combustível fóssil para diversificar a própria economia e manter a cidade-estado relevante quando a atividade petrolífera chegar ao fim.

A partir de investimentos em infraestrutura urbana, comercial, industrial, logística e, principalmente, turística, nos últimos anos, Dubai vem se consolidando como principal centro econômico do Oriente Médio, além de um badalado destino internacional, queridinho de celebridades do calibre de Madonna, Giorgio Armani e David Beckham.

Além disso, o governo local criou incentivos ao investimento imobiliário estrangeiro, ao isentar imóveis de tributos e conceder vistos com permissão de residência válido por até dez anos a compradores de imóveis acima de US$ 545 mil, ou 2 milhões de dinares locais.

Em 2021, esses incentivos ajudaram o mercado imobiliário de Dubai a contabilizar mais de 80 mil transações, movimentar um total de US$ 80 bilhões e registrar avanços entre 5% e 10% na rentabilidade dos contratos de aluguéis em relação ao ano anterior.

Foi nesse mercado que a Provident iniciou atuação em 2008, com serviços de locação, compra, venda, administração e financiamento de imóveis comerciais e residenciais, majoritariamente a clientes estrangeiros, com opção de remuneração via criptoativos.

“Após a missão conjunta da Câmara Árabe e da Provident, aspiramos seguir com uma parceria contínua entre Brasil e Dubai”, sinalizou a imobiliária em comunicado, sobre a disposição de incorporar brasileiros à base de clientes.

Informações sobre os seminários: www.ccab.org.br