Marinhas do Brasil e dos EUA homenageiam veteranos da Segunda Guerra

As marinhas do Brasil e dos Estados Unidos fizeram uma homenagem nesse final semana aos tripulantes mortos no submarino norte-americano R-12 durante a 2ª Guerra Mundial, entre eles dois oficiais brasileiros. O submarino naufragou ao largo de Key West, na Flórida.

A homenagem ocorreu nesse domingo (15) e envolveu o Navio-Escola Brasil, da Marinha brasileira, e as embarcações USS Zephyr e USCG Charles Sexton, da força naval norte-americana e consistiu no lançamento de flores ao mar a partir do navio brasileiro.

O USS R-12 era um submarino da classe Romeo que era utilizado para treinamento das tripulações de submarinos de combate e naufragou em 12 de junho de 1943. Entre os mortos estavam os brasileiros Julio Lima de Moura e Alberto Gonçalves Rosauro de Almeida, ambos capitães-tenentes da Marinha do Brasil, que faziam intercâmbio na embarcação. Em 11 de junho de 1945, os oficiais brasileiros foram condecorados postumamente com a Medalha de Serviços de Guerra.

O Navio-Escola Brasil, que realiza viagem de instrução de guardas-marinha, realizou exercícios navais em águas internacionais do Caribe no dia 28 de outubro com o contratorpedeiro norte-americano USS William P.Lawrence. A viagem de instrução é uma etapa final da formação dos oficiais da Escola Naval e tem entre seus propósitos estreitar os laços com as nações amigas familiarizar os guardas-marinha com as atividades associadas às Diplomacias Naval e de Defesa, em apoio à política externa brasileira.