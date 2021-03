MONTE ALEGRE: PM encerra festa, apreendem adolescentes e prende proprietária de chácara por descumprimento de medidas sanitárias

Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Sergipe foram acionados através de uma denúncia anônima durante a Operação Resolução 013/2021 Covid-19, dando conta de que em uma chácara no Povoado Ladeira, zona rural de Monte Alegre de Sergipe, região do Sertão, ocorria uma festa, regada a bebidas, onde pessoas se aglomeravam.