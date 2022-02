Morre o presidente do Estanciano, Sidnei dos Santos Araújo aos 62 anos

Morreu na manhã desta segunda-feira (14) o presidente do Estanciano, Sidnei dos Santos Araújo, aos 62 anos, após enfrentar problemas de saúde.

A informação foi confirmada pela Federação Sergipana de Futebol (FSF) sobre o falecimento do presidente do Estanciano Futebol Clube, Sidnei Araújo aos 62 anos.

Na nota divulgada pela FSF, de acordo com informações da assessoria de comunicação do clube, o dirigente passou por dois procedimentos cirúrgicos para tratar de um problema no fígado. As cirurgias aconteceram no mês de janeiro em Aracaju. Na última segunda-feira, Sidnei recebeu alta hospitalar, mas ontem precisou ser internado em um hospital no município de Estância. Na unidade de saúde ele submetido a outro procedimento cirúrgico, mas infelizmente no início da manhã desta segunda-feira não resistiu e veio a óbito.

A Federação Sergipana de Futebol (FSF), decretou três dias de luto em respeito ao falecimento. Em nome dos colaboradores da FSF, o presidente da entidade, Milton Dantas lamentou a morte do desportista ” É com profunda consternação e pesar que recebemos a notícia do falecimento do presidente do Estanciano, Sidnei Araújo. O estado de Sergipe perde um grande desportista e apaixonando pelo futebol. Além de dirigente ele era um grande amigo de todos que fazem a FSF. Sempre estava na sede da entidade buscando o melhor para o seu clube. Uma perda irreparável todos estamos em luto neste momento muito difícil” finalizou, Milton Dantas.

O velório será durante o dia na Piaf no município de Estância e o sepultamento será no fim da tarde no cemitério local da cidade. A entidade e todos os funcionários da FSF lamentam a morte do desportista e se solidarizam com todos os familiares e amigos.

Sidnei dos Santos Araújo

Natural do município de Estância, ele nasceu em 19/11/1959. Sidnei Araújo foi ex-jogador de futebol profissional na década de 80. Ele começou a carreira em 1982 no Itabaiana e depois jogou em grandes clubes do país. Durante a carreira jogou no Cruzeiro, Botafogo, Bangu, Tupi e América-RN.

Após a aposentadoria dos gramados resolveu virar dirigente de futebol e sempre participou das atividades do Estanciano Futebol Clube. Em 2013, em meio a uma confusão administrativa, ele foi eleito presidente do clube. Conseguiu organizar a casa e em quatro temporadas realizou boas campanhas. Em 2015, foi vice-campeão sergipano da Série A1 e elevou o clube a participou de competições nacionais.

Com informações da FSF