O fato ocorreu no início da manhã desta terça-feira, na rua José Mesquita da Silveira em Itabaiana.

De acordo com informações, José Marcos Rezende de 36 anos de idade, foi surpreendido por elementos que dispararam em sua direção. Os tiros acabaram o atingindo, fazendo com que a vítima morresse no local.

O Instituto Médico Legal de Sergipe (IML) foi acionado.