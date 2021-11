Um grave acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira, 22, no município de Simão Dias e resultou com uma vítima fatal.

De acordo com informações, duas pessoas transitavam em uma motocicleta, quando o piloto acabou perdendo o controle e acabou caindo.

Com o impacto, o piloto acabou morrendo no local e o passageiro, encaminhado para uma unidade hospitalar no município de Lagarto.