Mulher é presa na Cadeia Pública de Areia Branca tentando entrar com droga em acessório de cabelo

A Polícia Penal prendeu, nesta quinta-feira (19), a companheira de um interno que tentava entrar na Cadeia Pública de Areia Branca com substância semelhante à maconha escondida em um acessório de cabelo. A ação ocorreu com apoio da Secretaria de Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc) e do Departamento do Sistema Penitenciário (Desipe).

Segundo os policiais penais que participaram da ação, ao ser submetida ao aparelho bodyscan, foi alertado a presença de material metálico, mas tratava-se de um piercing. Entretanto, seguindo os procedimentos padrões para esse tipo de situação, a servidora realizou uma revista minuciosa na mulher, quando percebeu a presença de um acessório utilizado para prender o cabelo no pulso da suspeita.

Ao realizar, então, uma análise do objeto, foi identificado a presença de uma embalagem contendo substância semelhante à maconha. Nesse momento, a suspeita confessou que de fato estava portando a droga. Após todos os procedimentos, ela foi encaminhada para a delegacia de polícia, para a tomada das providências pertinentes e está a disposição do Poder Judiciário.