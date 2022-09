Mulher é presa tentando entrar na Cadeia Pública de Areia Branca com substância análoga a cocaína

O Departamento do Sistema Penitenciário (Desipe), através da Polícia Penal de Sergipe, divulgou a prisão de uma mulher na Cadeia Pública de Areia Branca. O flagrante aconteceu quando durante a revista de rotina através do aparelho bodyscan, foi identificado um objeto estranho na região anal.

Quando questionada, a mulher negou estar portando qualquer tipo de material ilícito, momento em que foi esclarecida acerca de todo procedimento legal envolvendo a revista, mas continuou negando.

Após várias negativas, ela foi encaminhada para o Hospital de Urgência, onde aceitou por livre e espontânea vontade se submeter ao exame de constatação ou não do corpo estranho na região íntima. Após o exame foi de fato constatado a presença do material e retirado um pacote embrulhado com fita isolante. Tratava-se de 41g de substância análoga a cocaína.

Diante do ocorrido, ela foi conduzida à delegacia de polícia para a tomada das providências legais, ficando a disposição do poder judiciário.