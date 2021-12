Netglória arrecada alimentos e roupas para desabrigados na enchente de Canindé

O temporal que atingiu o município de Canindé de São Francisco e algumas cidades do interior do Estado no de semana, deixou dezenas de desabrigados e desalojados. De acordo com levantamento da Secretaria de Assistência Social , na cidade 39 famílias ficaram desabrigadas e outras dezenas perderam quase tudo.

Pensando nisso, a Netglória disponibilizou suas sedes em quatro municípios, para que todos que queiram ajudar, possa doar alimentos, roupas e material de limpeza.

Produtos de higiene pessoal, alimentos não perecíveis e materiais de limpeza estão entre os itens de necessidade que serão arrecadados pela Netglória, a partir desta quarta-feira, 01. Os materiais, que serão doados às vítimas das chuvas que atingiram Canindé.

Você também pode doar pela vakinha virtual

https://vakinha.bio/2543836

Pontos de apoio

Praça da Bandeira, 104, Centro, Nossa Senhora da Glória

Rua Nossa Senhora da Glória, 774, Monte Alegre de Sergipe

Av. Aroaldo Chagas, 110, Sala, 102, Centro, Carira

Praça da Matriz, 30 Graccho Cardoso