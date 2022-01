Nota Soudesergiepe sobre a resenha do Jogo Atlético Gloriense x Lagarto

Futebol é feito de alegrias, tristezas, elogios e criticas. Esses e outros ingredientes fizeram com que nosso país ficasse conhecido como o país do futebol.

No último final de semana ocorreu a partida entre, Atlético Gloriense e Lagarto no Editon Oliveira da Silva em Nossa Senhora da Glória, onde a equipe de Lagarto venceu a equipe do Sertão por 2 a 1.

Uma partida que terminou com muita polêmica e muitas criticas relacionadas a arbitragem, porém nada que fizesse com que nós pudéssemos ferir a honra e a dignidade do profissional Wendel Oliveira.

Em nenhum momento usamos o termo “Apito Amigo” para conotar que o referido árbitro estivesse envolvido com algum esquema, esse termo é usado há anos e será sempre por muitos apaixonados pelo esporte.

Em relação ao termo “Camisa 12”, realmente foi pesado e nesse espaço pedimos desculpas pela palavra que feriu o árbitro, pois não se deve fazer uma critica no calor da emoção.

E por fim, reiteramos o pedido de desculpas por parte da Rede de Comunicação Soudesergipe ao árbitro de futebol, Wendel Oliveira e desejamos muita sorte.

Maycon Fernandes/Jornalista