Números de novos casos de Covid-19 segue despencando em Sergipe

A Secretaria de Estado da Saúde, através do boletim epidemiológico, mostra que nesta quinta-feira (07), foram registrados 09 novos casos de Covid-19, totalizando 278.216 pessoas que testaram positivo para a doença. Nas últimas 24h o óbito de homem, 84 anos, do município de Nossa Senhora do Socorro com comorbidades foi registrado, sendo assim, o quantitativo de pessoas que perderam a vida durante a pandemia permanece em 6.014.