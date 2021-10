Polícia Civil prende homem em flagrante por tráfico de drogas em Itabaiana

Policiais civis da Divisão de Narcóticos de Itabaiana (Denarc) prenderam em flagrante Marcos de Andrade Gravata, conhecido como “Marquinhos”, por tráfico de drogas. A prisão ocorreu na tarde desta quinta-feira (7).

De acordo com o delegado Khertton Rafael, o suspeito foi encontrado no bairro Serrano, em Itabaiana. Com ele, foram apreendidos 56 pinos de cocaína, dinheiro fracionado, uma munição e a motocicleta utilizada no crime.

Ele foi encaminhado para a unidade policial, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso. Informações e denúncias podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia no telefone 181