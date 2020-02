O que é Triptofano

O o que e triptofano é um aminoácido precursor de um neurotransmissor chamado serotonina. Infelizmente, o triptofano não é produzido de maneira natural pelo nosso organismo, por isso ele é chamado de essencial.

Todo aminoácido essencial é assim chamado porque a ingestão é feita por meio de uma dieta incluindo alimentos que sejam ricos nesta substância ou o mais comum é a ingestão através da suplementação.

Voltando a falar um pouco da serotonina, é importante ressaltar que esse neurotransmissor é muito importante para saúde de todos, pois é ele que regula funções como temperatura corporal, nível de humor, sono, apetite, tristeza ou alegria e outras sensações que o corpo experimenta sendo de origem cognitiva.

Dessa maneira, fica mais claro entender o motivo da ingestão de triptofano ser tão importante e necessária para manutenção da saúde. Sendo ele um precursor, vai aumentar a disponibilidade de serotonina e ao mesmo tempo contribui para reduzir a quantidade de outra substância chamada Cortisol.

Ao contrário da serotonina que está mais ligada ao bem estar, altos níveis de cortisol são responsáveis pelo aumento do estresse e mal estar. Essa substância também contribui para criar um bloqueio na ação da insulina e consequentemente na perda de peso.

Em outras palavras, com cortisol em alta, além de não conseguir emagrecer de maneira saudável, a pessoa em dieta ou treino físico pode se sentir frustrada e isso vai desencadear outras sensações ruins que são potencializadas pelo estresse e isso pode virar um circulo vicioso.

Se você quer saber mais a respeito desse super aminoácido chamado l triptofano, acompanhe a nossa leitura até o final.

Para que serve o Triptofano

Conforme já dissemos o triptofano para que serve é um aminoácido essencial e as principais funções que desempenha na melhoria da saúde estão ligados à:

Tratar e prevenir depressão;

Auxiliar no controle de ansiedade e crises de pânico;

Contribui para uma memória mais saudável;

Melhora a concentração;

Estabiliza e regula os níveis de sono, para que haja um descanso de qualidade;

Auxilia o controle de apetite e consequentemente do peso;

Auxilia na melhora do desempenho da insulina, fazendo com que sua ação seja mais eficiente no organismo;

Auxilia no combate da fadiga;

Melhora sintomas de déficit de atenção e hiperatividade;

Combate a compulsão alimentar;

Auxilia com os sintomas da TPM e também da Menopausa.

Isso tudo é possível, porque a serotonina é metabolizada e atua diretamente no cérebro que é a máquina central que conduz todo o corpo. Além disso, já existem estudos que comprovam que a saúde mental é responsável por manter também o corpo saudável.

Quando o para que serve triptofano consegue fazer com que haja mais serotonina disponível, as boas sensações se refletirão em todo corpo.

É possível encontrar boas fontes de triptofano através de alguns alimentos, mas a suplementação é sempre melhor, pois já vem nas dosagens corretas e fica mais fácil manter um controle quanto á ingestão.

No entanto, mesmo sabendo que a suplementação é uma boa escolha, é importante mencionar também as fontes naturais onde se pode encontrar triptofano e consumir através da alimentação, veja abaixo as opções com maior concentração do aminoácido:

Nozes;

Chocolate amargo ou meio amargo;

Castanha do Pará;

Amêndoas;

Amendoim;

Ovos;

Salmão;

Abacate;

Abacaxi;

Banana;

Ervilhas;

Queijos;

Couve flor.

Uma combinação entre alimentação rica em triptofano, suplemento e atividade física é uma excelente fórmula para se atingir uma boa saúde e consequentemente, melhor qualidade de vida.

Quais os benefícios do Triptofano

De acordo com o que já vimos até aqui, o beneficios do triptofano contribui para a saúde de várias maneiras, mas principalmente agindo nas funções cognitivas e com isso o reflexo se expande para todo o corpo.

Quando os níveis de serotonina e cortisol estão sob controle, o corpo tende a responder melhor á tratamentos, dietas e sobretudo aos treinos que atletas e praticantes de atividades físicas fazem buscando queimar gordura e ganhar mais massa muscular.

Com a sensação de bem estar, os estímulos durante os treinos tendem a causar menor percepção de dor e esforço e com isso os resultados positivos serão alcançados mais depressa.

Muitas dietas acabam fadadas ao fracasso devido a problemas relacionados á ansiedade, onde as pessoas tendem a descontar suas frustrações na comida e nos casos de compulsão alimentar, onde a restrição tipicas das dietas acaba desencadeando esse problema.

Outro fator que bloqueia o emagrecimento são níveis altos de cortisol, que costumeiramente fazem com que as pessoas estejam mal humoradas e estressadas. Com isso a prática de atividade física fica em segundo plano e o rendimento durante os treinos também não são bons.

Concluímos que o consumo de triptofano bula é realmente essencial, seja ele através de uma dieta específica ou pela suplementação adequada que trará também excelentes resultados.

Qual a melhor maneira de tomar Triptofano

A dosagem recomendada sempre estará diretamente ligada a idade e gênero, mas 4mg por quilo corporal ao dia é uma boa dosagem.

A suplementação geralmente é vendida em cápsulas que variam entre 100 até 500mg. A quantidade a ser utilizada tem muito a ver com o tipo de problema á ser tratado, para casos de depressão extrema ou insônia severa, por exemplo, o uso pode chegar a 3gr por dia.

Já para aquelas pessoas que desejam melhorar o consumo como forma de manutenção e auxiliar em dietas, onde a serotonina também ajuda na sensação de saciendade, o consumo geralmente é em menor quantidade e as farmácias de manipulação já produzem formulas com quantidades seguras para uso de adultos que desejam consumir triptofano como tomar como coadjuvante.

Para que não haja dúvidas, o ideal é consultar um médico nutricionista e verificar a melhor dosagem, contudo, mesmo em quantidades pequenas, o consumo geralmente costuma trazer ótimos resultados e quase nenhum efeito colateral.

O Triptofano possui efeitos colaterais?

Como toda substância, existem pessoas que podem ter sensibilidade á ela e obviamente para estas não indicamos o uso. Geralmente, relataram:

Dores de cabeça;

Náuseas;

Tonturas;

Movimentação involuntária dos músculos ou rigidez.

No entanto, é importante ressaltar que a suplementação com triptofano preço é muito bem tolerada e uma excelente alternativa para quem deseja evitar o uso de medicações alopatas, chamadas de tarja preta, e que costumam causar dependência.

A maioria dessas medicações tem um objetivo similar, que é manter os níveis de serotonina em quantidades melhores e assim controlar os sintomas ruins que a falta e baixa dela pode trazer.

Inclusive, pessoas que já façam uso de alguma medicação dessa natureza não devem incluir a suplementação de triptofano drogasil sem antes conversar com seu médico.

