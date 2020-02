Operação conjunta entre a Polícia Militar e Civil resulta na prisão de suspeito de duplo homicídio

A Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil realizou uma operação na manhã de domingo, 2, que resultou na prisão de um homem suspeito de participar de um duplo homicídio ocorrido no último sábado, 1º, no bairro América, em Aracaju. Com ele, os policiais apreenderam um veículo com restrição de roubo/furto, três coletes balísticos e quatro toucas ninjas.









A ação contou com a participação de policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp), juntamente com policiais civis do Departamento De Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que foram informados da localização de um veículo Onix, de cor branca, utilizado por suspeitos de duplo homicídio no bairro América, Zona Oeste da capital.

A partir dessa denúncia, as equipes iniciaram uma ação conjunta e localizaram o veículo no estacionamento de um condomínio residencial, na Barra dos Coqueiros. Após receberem autorização do síndico para entrar no local e consultar a placa do veículo suspeito, os policiais descobriram que se tratava de um automóvel modelo Onix, de cor branca, com as placas adulteradas e com restrição de roubo/furto.

Em seguida, os policiais militares e civis foram até o apartamento onde se encontrava o homem suspeito de participação no duplo homicídio. Ele confessou que era o proprietário e que havia comprado o veículo no Mercado Central de Aracaju pelo valor de mil e quinhentos reais. Após buscas no imóvel, os policiais também apreenderam três coletes balísticos; e quatro balaclavas, uma espécie de touca ninja utilizada para cobrir a cabeça.

Após ser questionado pelo paradeiro da arma utilizada para cometer os homicídios, o suspeito informou que entregou a um comparsa que estava escondido num barraco localizado em uma ocupação no bairro Ponto Novo. As equipes estiveram no local indicado, onde apreenderam vários aparelhos celulares, dinheiro e droga. O homem e a arma informados pelo suspeito não foram localizados.

O caso foi encaminhado à delegacia para que as medidas cabíveis fossem adotadas e que fosse dado o prosseguimento das investigações. A Polícia Civil pede a população que colabore com as investigações repassando informações acerca da localização do segundo suspeito através do Disque Denúncia, telefone 181. O sigilo é garantido.

Com informações de Ascom PM/SE