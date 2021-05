Operação flagra carga de cigarros contrabandeada em embarcações

O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e o 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) deflagraram uma operação que resultou na localização de duas embarcações cheias de cigarros contrabandeados no povoado Terra Caída, em Indiaroba. Desde a noite do domingo (16) os policiais realizavam levantamentos no local para flagrar o momento em que o produto estava sendo descarregado. A operação ocorre na manhã desta segunda-feira (17).

Segundo o delegado Dernival Eloi, diretor do Cope, as equipes já conseguiram encher uma carreta com a carga de cigarros contrabandeada e a tendência é que outra seja também utilizada para o transporte do material ilícito.

Algumas pessoas foram flagradas no momento em que descarregavam o produto do contrabando. Outras conseguiram fugir. Os policiais continuam no local até a conclusão dos trabalhos. Algumas pessoas serão encaminhadas para o Cope, onde prestarão depoimento.