Operação identifica integrantes de grupo criminoso da Bahia na Zona Sul de Aracaju

Em operação deflagrada na manhã desta sexta-feira (24), o Departamento de Narcóticos, com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), identificou dois integrantes de um grupo criminoso da Bahia. Eles estavam residindo em um condomínio do bairro Inácio Barbosa, na Zona Sul de Aracaju, com drogas e armas de fogo. Além desses dois integrantes do grupo criminoso, que morreram em confronto, um terceiro homem foi preso em flagrante.

De acordo com o delegado Rafael Kaufer, as equipes já vinham monitorando a dupla e identificaram que o momento mais oportuno para a deflagração da operação seria na manhã desta sexta-feira. “Os integrantes do grupo criminoso são baianos naturais de Simões Filho, cidade da Região Metropolitana de Salvador”, revelou.

Ainda conforme o delegado, ambos possuíam um vasto histórico criminal. “Eles já foram presos na Bahia e já foram presos aqui em Sergipe, em outra oportunidade. Então a gente localizou os investigados em um apartamento localizado no bairro Inácio Barbosa, na Zona Sul da capital sergipana”, acrescentou.

Durante a ação policial para a prisão dos investigados, eles entraram em confronto com as equipes policiais. Eles foram atingidos, socorridos, mas acabaram vindo a óbito. Já um outro homem foi preso em flagrante por estar guardando uma pistola e grande quantidade de entorpecente.

Na operação, foram apreendidas três armas de fogo, sendo duas pistolas – uma de calibre 9mm e outra, 380 – e um revólver de calibre 38. Além dos armamentos, as equipes apreenderam uma vasta quantidade de drogas envolvendo substâncias como ecstasy, cocaína, crack e maconha.