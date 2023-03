Operação Zebu: Elemento investigado por roubo de gado no interior de SE morre durante confronto com a CIOPAC

Uma ação conjunta entre a Delegacia de Ribeirópolis, o Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) e a 21ª Companhia Independente de Polícia Militar da Bahia (21ª CIPM/BA) resultou na localização de Antônio José Feitosa, conhecido como “Carneirinho”. Ele estava sendo investigado por furto de gado e ameaça. A ação ocorreu nessa terça-feira (21).

De acordo com o delegado Gregório Bezerra, as investigações tiveram início em meados do ano passado. “Após a polícia receber a informação de um roubo de gado ocorrido em Ribeirópolis que teria sido praticado por uma associação criminosa comandada por Antônio José Feitosa. O grupo atuava com roubo e furto de gado”, acrescentou.

Conforme a apuração policial, o líder do grupo – Antônio José Feitosa – já havia sido preso por diversos crimes. “Ele chegou a ser preso em 2019, mas passou a responder em liberdade e voltou a praticar crimes, cometendo o delito em Ribeirópolis”, acrescentou o delegado Gregório Bezerra.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Nessa terça-feira, as equipes deflagraram a ação policial para o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão nos estados de Sergipe e Bahia. “O gado era subtraído pelo grupo e transportado para a Bahia. Os animais foram localizados e entregues às respectivas vítimas”, narrou.

Ainda na ação policial, o investigado Antônio José Feitosa, conhecido como “Carneirinho”, entrou em confronto com o BPCaatinga, foi atingido, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.