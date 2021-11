Pai e filho ficaram feridos em acidente com caminhão em Monte Alegre

Um caminhão carregado de tijolos tombou em uma ribanceira no município de Monte Alegre de Sergipe, na manhã desta quarta-feira (23). Pai e filho que estavam no veículo ficaram feridos no acidente.

Segundo informações, as vítimas foram atacadas por um enxame de abelhas enquanto realizavam o transporte. Na tentativa de se proteger, o condutor perdeu o controle da direção do veículo e acabou caindo na ponte Riacho Cachorro. Parte do material ficou espalhado na via.

Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos leves e encaminhados para o Hospital Regional de Glória.

A8