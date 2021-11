Polícia Militar prende homem por agredir companheira trans em Propriá

Na noite dessa terça-feira (23), policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem, enquadrado na Lei Maria da Penha, por agredir sua companheira, uma mulher trans, na cidade de Propriá.

Os militares foram informados por populares, que denunciaram o homem por violência doméstica contra sua companheira. Ao chegar no local, a vítima confirmou as agressões.

A PM realizou buscas nas redondezas e localizou o suspeito, que foi encaminhado à Delegacia Regional para as providências legais.

Fonte: Ascom PMSE